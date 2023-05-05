خبيرة ألمانية تحذر من تزايد مخاطر العنف الجنسي على الشباب عبر الإنترنت

قالت المحامية جيزا شتوكمان، المسئولة عن مؤتمر في ألمانيا يركز على الشباب والإعلام، إن المحتوى الذي يصور العنف الجنسي بين الشباب آخذ في الزيادة على الإنترنت.

وقالت شتوكمان في مؤتمر الشباب الاتحادي السادس بشأن الإعلام في مدينة روستوك الساحلية بشمال البلاد اليوم الجمعة، إن "هناك الكثير من إحساس العجز بين الأطفال والشباب، وكذلك أيضا بين الآباء والمعلمين، فيما يتعلق بكيفية التعامل مع تلك المسألة ذلك".

وقالت إنه تتم استشارتها بشكل متزايد في حالات عنف جنسي بين الشباب على الانترنت.

وتشمل مثل هذه الأمثلة، تعليقات بذيئة عبر خدمات التراسل، وإرسال صور عارية غير مرغوب فيها، وتبادل لقطات سرية من غرف تبديل الملابس.

وقالت شتوكمان: "للأسف، هذه ظاهرة جماعية اليوم بسبب التكنولوجيا الرقمية".

وقالت إن الجرائم المحتملة المتعلقة بهذه الظاهرة، تشمل حيازة وتوزيع مواد إباحية للأطفال، وتحرشا جنسيا واعتداء جنسيا على الأطفال.