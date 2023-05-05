روسيا: أكثر من 106 آلاف أجنبي يحصلون على الجنسية الروسية

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 106 الاف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

ووفقا لإحصاءات وزارة الداخلية الروسية بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، فإن ذلك العدد أقل بمقدار 35 ألفًا عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لمن حصلوا على الجنسية الروسية في الفترة من يناير إلى مارس 2023 هو: 106 آلاف و320 شخصا بينما كان الرقم في العام الماضي 141 ألفا و663 .

وأشارت الوزارة إلي أن غالبية الذين أصبحوا مواطنين روس كانوا من طاجيكستان وأوكرانيا وأرمينيا، بالإضافة الى كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وأذربيجان ومولدوفا وبيلاروسيا وتركمانستان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في وقت سابق، قرارا لمنح من يعيشون في مناطق من أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو الجنسية الروسية.

ويشمل القرار أربع مناطق أوكرانية تؤكد روسيا أنها جزء من أراضيها وتسيطر عليها بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابورجيا.