 ألمانيا: إنقاذ قائد طائرة شراعية خفيفة بعد اصطدامها بكابلات تليفريك - بوابة الشروق
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ألمانيا: إنقاذ قائد طائرة شراعية خفيفة بعد اصطدامها بكابلات تليفريك

نورمبرج (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 11:55 م
تمكنت فرق الإنقاذ الجبلية من تخليص قائد طائرة شراعية خفيفة صباح اليوم الجمعة بعد اصطدامها بكابلات تلفريك جبلي في ولاية بافاريا العليا في جنوب ألمانيا.

واستغرقت عملية إنقاذ قائد الطائرة الشاب (26 عاما) نحو 11 ساعة. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم نقل الشاب إلى المستشفى لإصابته بجروح طفيفة.

وعلق الشاب في الكابلات الصلب مع طائرته الخفيفة في أعلى نقطة في تلفريك هوخفيلن في شيمجاو بالقرب من الحدود النمساوية، على ارتفاع نحو 80 مترا فوق سطح الأرض.

وأضاف المتحدث إن السقوط من هذه النقطة كان سيهدد  حياة الشاب، إن لم يكن مميتا.

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