جنوب السودان: سيلفا كير يؤكد للبرهان وحميدتي أهمية الالتزام بوقف النار

قالت وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الجمعة، إن الرئيس سيلفا كير أجرى اتصالين هاتفيين، مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".



وأضافت الوزارة في بيان صحفي عبر صفحتها على " فيسبوك" اليوم أن سيلفا كير أكد خلال الاتصالين "أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، وإجراء محادثات".



وأعرب سلفا كير عن "قلقه وشواغل قادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن العديد من حالات انتهاكات وقف إطلاق النار الحالي".



"وتعهد الزعيمان السودانيان بمراعاة وقف إطلاق النار الحالي" وفق البيان.



من جانبه، قال البرهان إنه سيرسل مبعوثه الخاص إلى جوبا يوم الاثنين المقبل، حسب البيان، دون مزيد من التفاصيل.