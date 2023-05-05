سوناك يستقبل رئيس البرازيل قبيل تتويج الملك تشارلز الثالث غدا

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بمقر الحكومة البريطانية قبيل تتويج الملك تشارلز الثالث غداً السبت.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء البريطانية في بيان وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن القادة ناقشوا الإمكانات الكبيرة في العلاقة بين المملكة المتحدة والبرازيل ، بما في ذلك الصحة والبحث والتطوير والتكنولوجيا.

وأشاد سوناك بقيادة الرئيس البرازيلي لولا، فيما يتعلق بتغير المناخ ورحب بتأملاته بشأن الوضع المقلق في منطقة الأمازون، لافتا إلي ان المملكة المتحدة ستساهم بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني في صندوق أمازون للمساعدة في وقف إزالة الغابات وإنقاذ التنوع البيولوجي الغني في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن "هذه المساهمة بنيت على إطلاق شراكة قادة الغابات والمناخ في COP27 والتي كانت إشارة قوية أخرى لالتزام المملكة المتحدة بحماية الأمازون".

وفيما يتعلق بالوضع الاوكراني، اتفقا على أن الغزو الروسي غير مقبول وكذلك قتل المدنيين الأبرياء وأن السلام في مصلحة الجميع.

وطالب سوناك بمواصلة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسحب قواته.