 هيئة الدواء تشارك في ورشة العمل التي عقدتها منظمة الصحة العالمية بدولة رواندا - بوابة الشروق
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هيئة الدواء تشارك في ورشة العمل التي عقدتها منظمة الصحة العالمية بدولة رواندا

منى زيدان
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 6:07 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 6:07 م
شاركت هيئة الدواء المصرية في حضور ورشة عمل حول تحقيق الجودة واستدامة إنتاج اللقاحات المحلية في القارة الأفريقية لتحسين الوصول إليها، والتي عقدتها منظمة الصحة العالمية بدولة رواندا.

وتهدف الورشة إلى إعداد الدول الأعضاء لتعزيز إنتاج اللقاحات المحلية داخل القارة الأفريقية، من خلال بناء القدرات في مجال توكيد الجودة، والحفاظ على استدامة الإنتاج وفقاً للمواصفات القياسية لمنظم الصحة العالمية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة في المحافل الدولية، خاصة تلك التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، وسعي الهيئة إلى تعزيز إنتاج اللقاحات داخل القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات بهذا الشأن.

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