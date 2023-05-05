عضو بالحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية خطوة فارقة في الحياة السياسية المصرية

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية كانت خطوة فارقة في الحياة السياسية المصرية، مؤكده أنه من عشرات السنين لم تجتمع كل الأطراف السياسة معًا تحت سقف واحد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة السر»، تقديم الإعلامي خالد ميري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، ويجب تكاتف الجميع للاتفاق على رؤية يمكنها التغلب على هذه التحديات.

وأشارت إلى أنه من المهم أن كل عاقل ومحب للوطن وكل الأطراف السياسية تكون متفقة على طريق لحل العقبات التي نواجهها، مؤكده أن إرساء فكرة الحوار طوال العام الماضي، لم تكن سهلة نظرًا لكثرة أطراف عملية الحوار، لديها رؤى وأطروحات وتصورات سياسية ليست مختلفة فقط إنما كانت على طرفي النقيض.

ولفتت إلى أن فكرة جمع الأطراف المختلفة على طاولة واحدة، والوصول إلى مساحة مشتركة مؤسسة، لأن مصلحة هذا الوطن فوق كل اعتبار وأنه يحتاج للآراء المختلفة، لإعادة تقييم الطرق التي نسلكها وإيجاد بدائل جادة متفقة عليها.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.