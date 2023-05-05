الإمارات وسويسرا تبحثان شؤون وتحديات منطقة القرن الإفريقي

بحث وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، مع المبعوث السويسري للقرن الإفريقي سليفان إيستر، في أبوظبي، شؤون منطقة القرن الإفريقي والتحديات الذي تواجهه، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، أن اللقاء يأتي ضمن جهود الإمارات وسويسرا لتعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون بينهما في إفريقيا، حيث تجمع الدولتين اهتمامات مشتركة تتصل بإرساء السلام والاستقرار في القرن الإفريقي، كما يلتزم البلدان بتوحيد الجهود لتحقيق ذلك ولإيجاد حلول دائمة لما تواجهه المنطقة عن طريق التنسيق المشترك والحوار البناء.