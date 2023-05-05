 الإمارات وسويسرا تبحثان شؤون وتحديات منطقة القرن الإفريقي - بوابة الشروق
الجمعة 5 مايو 2023 9:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الإمارات وسويسرا تبحثان شؤون وتحديات منطقة القرن الإفريقي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 9:05 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 9:05 م

بحث وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، مع المبعوث السويسري للقرن الإفريقي سليفان إيستر، في أبوظبي، شؤون منطقة القرن الإفريقي والتحديات الذي تواجهه، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، أن اللقاء يأتي ضمن جهود الإمارات وسويسرا لتعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون بينهما في إفريقيا، حيث تجمع الدولتين اهتمامات مشتركة تتصل بإرساء السلام والاستقرار في القرن الإفريقي، كما يلتزم البلدان بتوحيد الجهود لتحقيق ذلك ولإيجاد حلول دائمة لما تواجهه المنطقة عن طريق التنسيق المشترك والحوار البناء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك