الجيش السوداني يعلن إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة

أعلن الجيش السوداني مساء اليوم الجمعة، إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها في إطار المبادرة السعودية الأمريكية.



وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في صفحتها على " فيسبوك" :" في إطار المبادرة السعودية الأمريكية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى مدينة جدة مساء اليوم وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها".



وأضاف أن ذلك يتم "بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية لمواطنينا في ظل الأوضاع الراهنة".



وكان الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" قد أعلنا بشكل منفصل الموافقة على تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية.



يذكر أنه منذ 15 أبريل، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم.