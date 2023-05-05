حريق في ألمانيا يودي بحياة شخصين ويصيب 9 آخرين

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لقى رجل وطفل حتفهما فى حريق كبير بإحدى الشقق السكنية فى فلينسبورج، بشمال ألمانيا اليوم الخميس، وفق ما صرح به متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأصيب تسعة أشخاص آخرين في الحريق.

كان جهاز الإطفاء قد أفاد في وقت سابق بأن المتوفى رجل، لكن الشرطة أوضحت أن هويته ما زالت غير معروفة.

وذكر جهاز الإطفاء إنه كان هناك أشخاص لا يزالون محاصرين داخل المبنى عندما وصل رجال الإنقاذ.

ولم يتضح سبب اندلاع الحريق في المبنى الذي ذكرت الشرطة أن 40 شخصا يقطنونه.

ولم يتضح أيضا عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى لدى اندلاع الحريق فيه.

وقام عمال الطوارئ بفرض طوق حول المبني في الوقت الذي يكافح فيه رجال إطفاء الحرائق ألسنة اللهب .

وأظهرت صور للحادث الدخان المتصاعد من نوافذ الطابق العلوي للمبني.

وذكر مسؤولون بالمدينة أنه كان هناك خطر من انهيار الجزء العلوي وأشاروا إلى أنهم يحاولون تأمين المبنى.

وطالب مسؤولون إقليميون الأشخاص المقيمين في منطقة نويشتات/ كلوس بإغلاق أبوابهم ونوافذهم وإغلاق أنظمة تكييف الهواء.

كما طلبوا من السكان تجنب المنطقة المحيطة مباشرة بموقع الحريق حتى لا يعرقلوا عمل خدمات الطوارئ.