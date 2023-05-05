أعدت صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرا مطولا، تحدثت فيه عن الملك تشارلز الثالث ومسيرته الطويلة وصولا إلى تتويجه على عرش بريطانيا.



وقالت الصحيفة إن تشارلز ولد في قصر باكنجهام في 14 نوفمبر عام 1948 الساعة 9:14 مساء، في ولادة قيصرية بعد 30 ساعة من المخاض، لافتة إلى أن ميلاده كان الأول لفرد كبير بالعائلة الملكية لا يحضره سياسي بارز – للتأكد من أن المولود الجديد سليل العائلة الملكية – منذ القرن السابع عشر.



وأشارت "جارديان" إلى أن الأمير فيليب لم يحضر ولادة ابنه، وفي وقت ما، ذهب للعب السكواش. ويقال إنه وصف تشارلز بعد رؤيته بأنه يبدو مثل "بودنج البرقوق".



وعندما كان تشارلز بعمر عام، قضت الملكة إليزابيث والأمير فيليب عطلة الكريسماس في مالطا، حيث كان فيليب متمركزا مع البحرية الملكية.



وبقى تشارلز مع جديه في قصر ساندرينجهام، فيما لم يشهد والداه خطوات قدماه الأولى وظهور أول أسنانه.



وقالت الصحيفة البريطانية إن أول كلمات نطقها تشارلز يقال إنها "نانا"، والتي قصد بها مربيته، مابل أندرسون.



وأصبح تشارلز وليا للعهد عندما كان بعمر ثلاثة أعوام، بعدما توفى جده وأصبحت والدته الملكة قبل 71 عاما.



وظل حاملا للقلب على مدار 70 عاما أطول من أي شخص آخر.



وحول فترة طفولته، قال تشارلز عام 1969: "فكرت في أن أصبح سائق قطار يضرب به المثل أو ما شابه. ثم أردت أن أصبح بحار.. وبالطبع، جندي... وعندما بدأ في إطلاق النار، فكرت في مدى روعة أن تكون صائد حيوانات ضخمة. تنقلت من واحدة إلى الأخرى حتى أدركت أنني عالق".



وأشارت الصحيفة البريطانية أن تشارلز كان أول ملك مستقبلي يرسل إلى المدرسة بدلا من تعليمه على أيدي معلمين خاصين؛ حيث أرسل إلى مدرسة "تشيم" الداخلية عندما كان بعمر ثمانية أعوام ثم إلى مدرسة جوردنستون.



وعندما كان بعمر 14 عاما قادته رحلة على متن "يخت مدرسي" إلى جزيرة لويس هو ومجموعة من الفتيان الآخرين للاختباء من السياح في إحدى الحانات. ورآه أحد الصحفيين وهو يطلب مشروب براندي الكرز (نوع من النبيذ). ونتيجة لذلك، طردت شرطة ميتروبوليتان ضابط حراسته الخاص.



وفي عام 1967، وبالرغم من حصوله على درجة "بي" في التاريخ و"سي" في اللغة الفرنسية، حصل على مقعد للدراسة في جامعة كامبريدج بدون التقدم للامتحان.

وكان يذهب إلى الجامعة بسيارة "ميني" حمراء.



والتقى تشارلز بكاميلا في صيف عام 1971، وبالرغم من وقوعهما في الحب، افترقا عندما انضم تشارلز إلى البحرية الملكية.



وبعد ذلك في 1977، عندما كان بعمر 29 عاما، التقى ديانا سبنسر ذات الـ16 عاما.

وتحت ضغط الزواج، تقدم تشارلز إلى ديانا في فبراير عام 1981، قبل أن يذهب في رحلة إلى أستراليا.



وقالت ديانا لاحقا إنهما التقيا 13 مرة عندما تقدم إليها تشارلز. وحضر زفافهما في كاتدرائية سانت بول 3500 شخصا، فيما اصطف 600 ألف على طول طريق موكب ديانا، وشاهده عبر التلفاز جمهور يقدر بـ28 مليون في المملكة المتحدة و750 مليون حول العالم.



وقالت سالي بيدل سميث، كاتبة السيرة الذاتية لتشارلز، إن علاقته وكاميلا استأنفت في 1986. وقالت ديانا لكاتب السيرة الذاتية الخاص بها، أندرو مورتون، إنها واجهت كاميلا عام 1989. واعترف تشارلز بعلاقته مع كاميلا خلال حوار عام 1994.



وبعد حوار ديانا الناري مع مارتن بشير عام 1995، أرسلت الملكة خطابات إلى تشارلز وديانا تنصحهما فيه بالطلاق.



وعندما انفصل تشارلز وديانا في العام التالي، اتفقا على تسوية حصلت فيها على مبلغ إجمالي قدره 17 مليون جنيه إسترليني - ما يعادل 41 مليون جنيه إسترليني اليوم - بالإضافة إلى 400 ألف جنيه إسترليني سنويًا. وتزوج تشارلز من كاميلا عام 2005.