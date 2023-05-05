الصحة العالمية: كورونا لم يعد حالة طوارئ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الجائحة كانت في اتجاه انخفاض لأكثر من عام، وأن هذا الاتجاه قد سمح لمعظم الدول للعودة إلى الحياة، كما هي معروفة قبل "كوفيد-19".

وأشار تيدروس إلى أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عقدت أمس اجتماعها الـ 15، وأوصته بإعلان نهاية حالة طوارئ الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا، وأنه قد قبل التوصية.

وكانت المنظمة الدولية، قد أعلنت في شهر يناير عام 2020 أن تفشي فيروس كورونا المستجد، يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، قبل نحو ستة أسابيع من تصنيف الفيروس بأنه جائحة.