 الصحة العالمية: كورونا لم يعد حالة طوارئ - بوابة الشروق
الجمعة 5 مايو 2023 7:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الصحة العالمية: كورونا لم يعد حالة طوارئ

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 6:19 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 6:19 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الجائحة كانت في اتجاه انخفاض لأكثر من عام، وأن هذا الاتجاه قد سمح لمعظم الدول للعودة إلى الحياة، كما هي معروفة قبل "كوفيد-19".

وأشار تيدروس إلى أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عقدت أمس اجتماعها الـ 15، وأوصته بإعلان نهاية حالة طوارئ الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا، وأنه قد قبل التوصية.

وكانت المنظمة الدولية، قد أعلنت في شهر يناير عام 2020 أن تفشي فيروس كورونا المستجد، يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، قبل نحو ستة أسابيع من تصنيف الفيروس بأنه جائحة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك