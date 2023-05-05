سوناك يؤكد التزامه بتفعيل سياسة الهجرة إلي رواندا خلال استقباله للرئيس بول كاجامي

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أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، عن أمله في تعزيز العلاقات بين بلاده ورواندا خلال استقباله للرئيس الرواندي بول كاجامي قبيل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث غدا.

وكرر سوناك التزامه بتفعيل سياسة الهجرة وبدء الرحلات الجوية إلى رواندا في أقرب فرصة، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية في بيان صحفي.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة الرئيس كاجامي للكومنولث بصفته الرئيس الحالي للمكتب، وناقش القادة الفرص الفريدة التي يتيحها التجمع، بما في ذلك في التجارة، ومعالجة تغير المناخ وتمكين الشباب.

وأضاف البيان ان رئيس وزراء بريطانيا ورئيس رواندا بحثا التحديات الأمنية الدولية بما في ذلك في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا.

واتفق القادة على أهمية ضمان سلام عادل لأوكرانيا والعمل معًا لتخفيف التأثير العالمي للعدوان الروسي.