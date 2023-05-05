قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أنه سعيد بالتتويج ببطولة كأسالسوبر المصري للمرة الثانية مع الأهلي مؤكدا أنه يحب الفوز بكل البطولات .

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة 13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدزبهدف دون رد سجله التونسي علي معلول من ركلة جزاء على ملعب محمد بن زايد.

وقال كولر في تصريحات تليفزيونية بعد التتويج: "بالطبع أنا سعيد بالفوز بكأسالسوبر والتتويج بالبطولة الثالثة لي مع الأهلي فكل الألقاب أعتبرهم مثل أولادي وأناأحب الفوز بكل البطولات".

وأضاف: "جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات فبعد الفوز بأي بطولة يطلبوا بطولة آخرى وهي أيضا فلسفتي كمدرب وأشكر اللاعبين على الجهد الكبير في الفترةالماضية وخلال 8 أشهر حصلنا على 3 بطولات وأمامنا 3 بطولات آخرى في نهاية الموسم ".

وعن التغييرات في التشكيل أمام بيراميدز، اختتم كولر : "لدينا مباريات كبيرة لعبناها في الفترة الماضية ويجب أن أقول بعملية تدوير سليمة بين اللاعبين تجنبا للإرهاقوالإصابات فلا يمكن التركيز على مجموعة من اللاعبين فذلك يتسبب في تدميرهم لذلك أقوم بالتدوير بين اللاعبين للحفاظ عليهم في نهاية الموسم ."