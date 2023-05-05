ارتفاع سعر النفط عالميا بعد تراجعه بنسبة 10% خلال الأيام الماضية

استعادت أسعار العقود الآجلة للنفط جزءا من خسائرها الكبيرة في الأسبوع الحالي حتى تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تظل أقل من مستويات الأسبوع الماضي بنحو 8% في ظل المخاوف من ضعف الطلب على الخام.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع اليوم لأكثر من 70 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 3% تقريبا، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم البنوك الأمريكية مع تراجع حدة المخاوف من الأزمة المصرفية.



وبلغ إجمالي تراجع أسعار النفط الخام منذ بداية الأسبوع وحتى نهاية تعاملات أمس حوالي 10%، في الوقت الذي تتجه فيه نحو تسجيل التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي وهي أطول فترة تراجع متصلة منذ بداية العام الحالي، في ظل اضطراب البنوك الإقليمية الأمريكية والمخاوف من دخول أكبر اقتصاد في العالم دائرة الركود.



في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 12% مقارنة بمستواها في بداية العام الحالي رغم قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط المفاجئ في بداية الشهر الماضي خفض الإنتاج بمقدار 6ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر الحالي. وسجلت الأسعار أمس تراجعا قصير الأجل لكنه كبيرا للغاية عندما انخفضت خلال التعاملات لتسجل أقل مستوى لها منذ 2021.



في الوقت نفسه، فإن حقائق سوق النفط تشير إلى أن عمليات البيع الكثيفة للعقود الآجلة والتي أدت لتراجع الأسعار مبالغ فيها، بحسب وائل صوان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الأنجلو هولندية شل الذي قال إن سوق النفط تعاني من نقص الإمدادات في الواقع.



وفي تعاملات ظهيرة اليوم في لندن ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7ر2% إلى 40ر70 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 5ر2% إلى 32ر74 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.