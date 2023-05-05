الصين وباكستان وأفغانستان تبحث قضايا الأمن والتجارة في إسلام أباد

وصل دبلوماسيون كبار من الصين وأفغانستان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اليوم الجمعة، لإجراء مفاوضات حاسمة بشأن قضايا الأمن والربط الإقليمي والتجارة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية.



ووصل وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، قادما من الهند بعدما حضر اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون.



ووفقا للوزارة، وصل بعد ذلك بساعات، وزير الخارجية الأفغاني المؤقت، أمير خان متقي، إلى إسلام أباد، قادما من كابول



ويعقد وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو اجتماعا ثنائيا مع جانج مساء اليوم الجمعة، بينما يجري الدبلوماسيون الثلاثة مباحثات ثلاثية يوم غد السبت.



وأضافت الوزارة أن بوتو ومتقي سيجريان أيضا مباحثات ثنائية بعد غد الأحد .



وأفادت مصادر دبلوماسية باكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه سيتم بحث الوضع الأمني في المنطقة ومكافحة المسلحين المتشددين الإسلامويين في كل من باكستان وأفغانستان.



وأضافت المصادر أن التركيز الرئيسي للمباحثات، مع ذلك، سيكون منصبًا على خطة صينية لإنشاء خط سكة حديد يمر عبر باكستان وأفغانستان، بموجب مبادرة الحزام والطريق الطموحة للرئيس شي جين بينج.



وقال مسؤول باكستاني إن "هذا ما يريد الصينيون القيام به، ونحن مستعدون بالفعل".