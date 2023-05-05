حقق فيلم "يوم 13" أمس الخميس، 876 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته على مدى أسبوعين إلى 18 مليونا و969 ألف جنيه.

وفيلم "يوم 13" يعرض بتقنية 3D، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك في البطولة دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "هارلي"، محققا أمس، 416 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى أسبوعين، إلى 31 مليونا و247 ألف جنيه.

و«هارلي» الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومي عمر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير. فتدور قصة الفيلم، حول مهندس ميكانيكا محب للدرجات النارية، ويقوده ذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.

وفي المركز الثالث جاء فيلم «بعد الشر»، محققا أمس 313 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته حتى الان إلى 11 مليونا و143 ألف جنيه.

والفيلم بطولة علي ربيع، الذي يجسد ضمن الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك في البطولة ميرنا نور الدين، وأوس أوس، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وجاء في المركز الرابع فيلم «ابن الحاج أحمد»، محققا أمس، 223 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 10 ملايين و405 آلاف جنيه.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، حول شاب بسيط يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان «شيكو»، ويتعاون مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في التصدي لكل الشخصيات الإرهابية التي تواجهه.

الفيلم إخراج معتز التوني، قصة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محيي، ومحمد المحمدي، بمشاركة شادي أبو السعود.

وفي المركز الخامس جاء فيلم «رمسيس باريس»، محققا أمس 104 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 3 ملايين و516 ألف جنيه.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة أشخاص من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من المواقف الكوميدية، تصل ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

يشارك في البطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، من تأليف كريم حسن بشير، ومحمود حجازي، وإخراج أحمد خالد موسى.

وجاء في المركز السادس فيلم «مغامرات كوكو» محققا أمس 31 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن 2 مليون و355 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبو ليلة، ومن تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

وتدور الأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل إحدى مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك دكتور فوزي (خالد الصاوي) المستشفى، ويدخل في عداء مع كوكو (بيومي فؤاد)، فيما تظهر (شيرين رضا) بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.

أما المركز الأخير فكان من نصيب فيلم «ساعة إجابة»، محققا أمس 25 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته مليون و165 ألف جنيه.

الفيلم إخراج مصطفى أبو سيف، فكرة أحمد شيكو، وتأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، وتدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

يشارك في البطولة سليم مصطفى، وسوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وأيتن عامر، ونجلاء بدر.