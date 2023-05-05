فرضت السلطات البريطانية، إجراءات أمنية مشددة استعداد لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، غدا السبت، بحضور نحو 100 رئيس دولة، فيما اعتبر خبراء أمنيون بريطانيون أن المحتجين سيمثلون أحد التهديدات الرئيسية.



وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن شرطة ميتروبوليتان تجري عملية مخططة بعناية يقال إنها الأكبر من نوعها في تاريخ القوة.



ومن المرجح أن تقوم مجموعة "ريبابليك" المعارضة بارتداء قمصان صفراء ولافتات على طول الطريق الممتد بين قصر باكنجهام ووستمنستر آبي.



وأشارت "مترو" إلى أن مناهضي الملكية ينظمون تجمعا رئيسيا في ميدان ترافالجار والذي من المتوقع أن يجتذب أكثر من ألف شخص.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "ريبابليك"، جراهام سميث، إن هذه المظاهرة ستكون سلمية لكن ربما تنخرط جماعات أخرى في أعمال عصيان مدني.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التهديدات الأخرى تتضمن الإرهاب والأفراد الذين يعتقدون أنهم الورثة الشرعيين للعرش.



وذكرت صحيفة "مترو" أن فريق الحماية الملكية، وهو جزء من شرطة ميتروبوليتان، سيكون في محور عملية أمنية ضخمة.



وقال الخبير الأمني ويل جيديس: "لدينا خبرة غير مسبوقة في استضافة هذا النوع من الفاعليات الضخمة، لكن هذا سيتخطى حتى جنازة الملكة إليزابيث لأنه سيكون عملية ضخمة مع وجود قائمة ضخمة من رؤساء الدول المدعوين".



وأضاف: "بالإضافة إلى فريق الحماية الملكية، ستكون هناك شرطة ميتروبوليتان التي ستعمل بلا شك على توظيف ضباط إضافيين من شتى أنحاء المملكة المتحدة، كما شهدنا في جنازة الملكة، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ، وشرطة النقل البريطانية، ومختلف فرق الحماية."



وأجرت الشرطة سلسلة من عمليات الاعتقال في وسط لندن هذا الأسبوع، حيث واصلت حركة "جست ستوب أويل" التي تطالب بوقف بناء أي منشأة جديدة مرتبطة بالوقود الأحفوري، ما وصفته بـ"العمل المستمر" بشأن أزمة المناخ.



ويتخطى حجم العملية الأمنية الحالية، الدرع المحيط بجنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي قيل حينها إنه كان غير مسبوق.



وقال جيديس إن أجواء الحزن كانت تخيم على جنازة الملكة "وسواء كنت فرد ملكي أم لا سيكون من غير الأدب عرقلة جنازة شخص ما. أما في هذه الحالة ربما يكون هناك مناهضون للملكية الذين يرون فرصة لعرقلة مناسبة للتعبير عن اعتراضهم أو مظالمهم".



وسيحضر الاحتفال أكثر من 2200 ضيف، بينهم 100 رئيس دولة وأفراد ملكيين من المملكة المتحدة وخارجها.



وقال مصدر مطلع بوزارة الداخلية لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية إن التكلفة الأمنية ستكون حوالي 150 مليون جنيه إستراليني.



وسيتم نشر ضباط مسلحون بالشوارع، وقناصة على أسطح المنازل، وطائرات مسيرة "درونز" تراقب الحشود.



وفي وسط لندن، ستستخدم الشرطة تقنية التعرف على الوجوه.



ونقلت "مترو" عن جيديس، قوله: "سيجرى التتويج في قلب لندن مع وصول أعداد من الجمهور من حول العالم وستكون فاتورة الأمن ضخمة. لكن عندما تربط ذلك بالعائدات التي تجنيها العائلة الملكية، لاسيما من السياحة، فهي قطرة في محيط".



وستتضمن الخطة الأمنية، المسماة "الجرم السماوي الذهبي"، 11 ألف و500 ضابط، بالإضافة 10 آلاف فرد عسكري.



وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن توم توجندهات، الأربعاء، إن الحفل الذي يتوج ثلاثة أيام من الاحتفالات، سيكون "أحد أهم العمليات الأمنية" التي شهدتها بريطانيا.



وأضاف أن "أجهزة استخباراتنا وقواتنا الأمنية الأخرى على علم تماما بالتحديات التي نواجهها وهي مستعدة لمواجهتها كما فعلت الشرطة ببراعة، مساء الثلاثاء".



واعتقلت السلطات البريطانية، مساء الثلاثاء، رجل اشتُبه بأنه مسلح بعدما اقترب من سياج قصر باكنجهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.



وجاء في بيان الشرطة أن "طوقا أمنيا ضُرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة"، مشيرا إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيا.



وأوضحت الشرطة أن المشتبه به اعتقل، وقالت لاحقا إنها في الوقت الراهن لا تتعامل مع القضية على أنها على صلة بالإرهاب.