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تقدم النادي الأهلي بهدف دون رد، أمام بيراميدز، خلال الشوط الإضافي الأول للمباراة المقامة على ملعب محمد بن زايد، بالسوبر المصري.

ونجح علي معلول بالتسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 96 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة محمود عبد المنعم كهربا من قبل أحمد سامي داخل منطقة جزاء بيراميدز.

الشوط الإضافي الأول

وأشرك البرتغالي جايمي باتشيكو في الشوط الإضافي الأول، كريم حافظ وإسلام عيسى، من أجل السيطرة على الكرة في وسط الملعب الهجومي.

وحصل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، على ركلة جزاء في الدقيقة 93 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل أحمد سامي.

وأحرزها علي معلول بنجاح في الجبهة اليسرى عند الدقيقة 96 ليتقدم للنادي الأهلي بالهدف الأول على بيراميدز.

سدد فخر الدين بن يوسف تسديدة خطيرة أمام مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 103 تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

لينتهي بعدها الشوط الأول الإضافي بتقدم الأهلي أمام بيراميدز بضربة جزاء أحرزها علي معلول.