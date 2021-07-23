التنمية المحلية: التعريفة الجديدة من 50 قرشا إلى جنيه بالقاهرة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه يتم متابعة تحرك تطبيق تعريفات الركوب الجديدة من قبل الوزير مع كل المحافظات من خلال ربطهم مع غرفة العمليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الخميس، أنه تم تعديل التعريفة وطبعتها في بنرات ونشرها بإدارات المواقف والمرور ومباحث المرور والتموين وإدارات الأزمات، صباح اليوم، بالتعاون مع رؤساء المدن والأحياء ليتم تطبيق التعريفة الجديدة.

ولفت إلى أن اللواء هشام آمنه، قد أجرى جولات تفقدية لعدد من المواقف وبصحبته كلًا من محافظ القاهرة، وكذلك محافظ الجيزة، بهدف المتابعة بشكل دوري مدى الالتزام بتطبيق تعريفات الركوب، وعدم استغلال المواطنين، والتأكيد على وجود استيكر أمامي وخلفي بخط السير مربوط بالتعريفة الجديدة.

وأوضح أن هيئة النقل العام في القاهرة زودت لبعض الخطوط حتى أربعين كيلو 50 قرشًا، وما بعد الأربعين كيلو جنيه، وفيما يخص المسافات بين المحافظات لا تتجاوز الزيادة الـ 10%.

ونوه بأن التنمية المحلية والمحافظات، ستواصل عملها طوال الأسبوع، لمتابعة الوضع على أرض الواقع والتصدي لأي مخالفة من قب السائقين للتسعيرة الجديدة، معلنًا عن أرقام جديدة خصصته وزارة التنمية المحلية لتلقي أي شكاوى بشأن المخالفات على الأرقام التالية: 01103111761، 01103111762.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت تثبيت أسعار البنزين بأنواعه والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية ورفع سعر لتر السولار جنيها واحدًا بدءًا من اليوم الخميس، وذلك بعد اجتماعها أمس الأربعاء، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم.