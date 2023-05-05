وزير الداخلية التركي يلمح إلى تجسسه على سفير دولة أوروبية حليفة

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زعم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنه استمع إلى محادثة بين سفير دولة أوروبية ومسئول كبير في المعارضة التركية، فيما يمكن أن يشكل تدخلا في الانتخابات، ما يعني أن مكتبه تجسس على حليف غربي.

وتحدث صويلو عن تسجيل صوتي لاجتماع الدبلوماسي الأوروبي مع أونال تشيفيكوز، كبير مستشاري السياسة الخارجية للمرشح الرئاسي المعارض كمال كليتشدار أوغلو.

وقال صويلو لإذاعة "خبرتورك" أمس الخميس، إن الاثنين بحثا خارطة الطريق الانتخابية للمعارضة.

وأضاف صويلو: "الأمر يتعلق بسفير دولة سافر وزير داخليتها إلى تركيا في نوفمبر وديسمبر"، دون أن يوضح كيف تم التسجيل.

يشار إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، التقت بصويلو في أنقرة في 22 نوفمبر.

ورفض تشيفيكوز مزاعم صويلو ووصفها بأنها "أكاذيب".

وتشهد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في 14 مايو الجاري.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن هناك تقارب في السباق الرئاسي بين زعيم المعارضة الرئيسي كليتشدار أوغلو والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.