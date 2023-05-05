الكرملين: الاتصالات مع واشنطن ممكنة لتحقيق أهدافنا وضمان مصالحنا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إمكانية إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما عقب إنكارها التورط في حادثة مهاجمة الكرملين بالمسيرات.



وقال بيسكوف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعةـ "إن أي اتصالات مع واشنطن ممكنة لتحقيق أهدافنا وضمان مصالحنا، وسنستمر في هذا ، إذا لزم الأمر".



يأتي هذا التصريح عقب ساعات قليلة من رفض البيت الأبيض كل الاتهامات الروسية بأن الولايات المتحدة كانت وراء هجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأعلن الكرملين أنه كان يهدف إلى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت، في 3 مايو، بأن نظام كييف حاول قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم، ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما قال بيسكوف في وقت لاحق: "إن رئيس الدولة لم يكن في الكرملين في هذا الوقت".