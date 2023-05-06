وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في السودان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.

واستعرض الوزيران - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.

كما تم بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.