محمود مسلم: الإخوان تنظيم خائن يعاني أزمة شعبية وليست سياسية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الاحتفال بذكرى 30 يونيو 2013 خلال العام الجاري سيكون مشهدا مميزا بمرور 10 سنوات على الثورة، مشددا على أن أخطر ما يواجه مصر حاليا تنظيم الإخوان، فههو تنظيم يعاني أزمة شعبية وليست أزمة سياسية مع النظام المصري.

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلام في السياسة» ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني الذي بدأت أولي جلساته أمس، شهد إقرارا من الجميع بعدم مشاركة تنظيم الإخوان، وهو تأكيد جديد أن الدولة لن تسير للوراء، «لو الإخوان موجودين مكانش هيبقي فيه حوار، لأن الجماعة تجيد الصفقات والابتزاز».

وتابع: «عودة تحالف 30 يونيو في صورة الحوار الوطني بالأمس صورة ترعب الإخوان، وأعتقد أن أكثر الناس حزنا بمشهد الأمس هم عناصر التنظيم»

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.



وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.