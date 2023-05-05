دول شنجهاي للتعاون تبحث استخدام عملاتها المحلية في التسويات بينها بدلا من الدولار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، مواصلة العمل على زيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال لافروف، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الهند: "هناك تفاهم لزيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات بين أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون"، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتوقف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "الإدارات المعنية ووزارات المالية والبنوك المركزية في الدول الأعضاء في المنظمة تقوم حاليا بمراجعة كل ما يتعلق بهذا الأمر، وهذه العملية جارية بالفعل ولا يمكن إيقافها".

وذكر لافروف اقتراح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتحويل التسويات بين دول البريكس إلى عملاتها الوطنية مشيرا إلى استخدام نفس النهج بين دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال لافروف: "فيما يتعلق ببنك بريكس للتنمية الجديد، فإننا نولي اهتماما لمبادرة رئيس البرازيل للتحول إلى استخدام العملات المحلية مع احتمال إنشاء نوع من العملات المجمعة، وهو أمر غير مستبعد".