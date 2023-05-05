محافظ القليوبية يتابع انتظام الحركة بالمواقف بمدن بنها وكفر شكر وطوخ شبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة جولة على مواقف سيارات الأجرة بمدن المحافظة حيث تفقد مواقف بنها العمومي وكفر شكر وطوخ وغرب وشرق شبرا الخيمة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من الركاب، واستفسر منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة على الزجاج الأمامي للسيارات، وتعليق لافتات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج الموقف.

كما استمع المحافظ إلى مطالب السائقين، موجها مدير إدارة المواقف بسرعة حلها، وطالبهم بالالتزام بالتعريفة التي أعلنت عنها المحافظة.

ووجه المسؤولين بالمواقف، والمرور، ورؤساء الوحدات المحلية، بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق، والشوارع، والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ.

ويناشد محافظ القليوبية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (3212461) ورقم الواتس اب 01119992624 والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. Shakwa. Eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

وفي سياق آخر، قام المحافظ، بعمل حملة لإزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة على ترعة الاسماعيلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، حيث تم إزالة عدد 4 أكشاك مخالفة تشوه المظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ بإزالة أحد قاعات الافراح المخالفة الصادر لها قرار إزالة، والمنشأة بدون ترخيص مطالبا رئيس الحي بعدم التهاون مع أي مخالفة.