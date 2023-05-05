استطلاع للرأي: الأميرة آن وولى العهد وزوجته الأكثر شعبية في بريطانيا

أظهر استطلاع جديد للرأي أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر أعضاء العائلة المالكة البريطانية شعبية.



ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة إبسوس للاستطلاعات لصالح شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، جاء في المراكز الثلاث الأولى الأميرة آن ابنة الملكة الراحلة إليزابيث، ثم أمير وأميرة ويلز ، ولى العهد ويليام وكيت ميدلتون، ثم الأمير ويليام بمفرده، بنسبة 47% لكل منهم، وفي المرتبة الرابعة جاء الملك تشارلز بنسبة 31%.



وينظر إلى الأمير هاري وزوجته ميجان، اللذان تربطهما علاقة متوترة مع العائلة المالكة، بشكل سلبي.



كما وجد الاستطلاع أن الأمير أندرو، الذي استقال من واجباته العامة في عام 2020 بعد مقابلة تلفزيونية بسبب صداقته مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين الذي انتحر في محبسه عقب إدانته باغتصاب الأطفال، كان الأقل شعبية.



وشمل الاستطلاع الذي أجري بين 31 مارس و1 أبريل الماضيين، 1079 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا في بريطانيا.