الولايات الألمانية تطالب بضخ المليارات للتحول إلى تربية إنسانية للحيوانات

دعا ممثلو 16 ولاية اتحادية في ألمانيا، اليوم الجمعة، إلى ضخ أموال حكومية ضخمة للتحول الإنساني المزمع لتربية الماشية.

وقال فيرنر شفارتز، وزير الزراعة في ولاية شليسفيج هولشتاين الشمالية، في برلين بعد ترؤسه مؤتمرا حول هذا الموضوع، هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان "نظام شامل حقا".

وتعتزم الحكومة دعم مزارعي البلاد بما مجموعه مليار يورو (1.1 مليار دولار) لتحويل أقفاص الحيوانات إلى معايير أعلى لتربية الحيوانات وبتكاليف إضافية. وقالت الولايات إن المبلغ المطلوب أكبر بعشر مرات من هذا الرقم.

واقتصر البرنامج الاتحادي المخطط له حتى الآن على تربية الخنازير، الأمر الذي أثار أيضا انتقادات من وزراء الزراعة.

وقال وزير الزراعة الاتحادي جيم أوزدمير، إن المبلغ المخصص للعملية ليس سوى البداية وإن الحكومة تبذل جهودا أكبر من الحكومات السابقة لإعادة هيكلة تربية الماشية.

وقالت ميريام ستودت، وزيرة الزراعة في ولاية سكسونيا السفلى، إن "التحدي الكبير هو إعطاء الحيوانات مساحة أكبر للحركة وفي نفس الوقت تحقيق أهداف حصولها على الهواء النقي".

وقالت ستودت إن الخطر قائم من أن الإسطبلات التي تم تحويلها لمنح الحيوانات مزيدا من الرعاية والرفاهية ستطلق المزيد من الانبعاثات، على سبيل المثال، لأن الحيوانات ستتعرض أيضا للهواء النقي، ثم لن يكون من الممكن تنظيف هواء العادم.