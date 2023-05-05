تحذيرات في ألمانيا من نقص المضادات الحيوية للأطفال بالمستشفيات

أصبح الحصول على المضادات الحيوية للأطفال أكثر صعوبة في المستشفيات الألمانية.



وقال رئيس جمعية المستشفيات الألمانية جيرالد جاس، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، إنه إذا أصبحت المضادات الحيوية أو أدوية السرطان غير متوفرة فجأة في جميع أنحاء ألمانيا، فإن ذلك يعتبر "إشارة إنذار".



وشكا جاس من أن عبء العمل في المستشفيات لشراء الأدوية الناقصة "مفرط" بالفعل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض أطباء الأطفال كانوا يحولون مرضاهم بالفعل إلى المستشفيات، لأن العيادات الخارجية لم تتمكن من توفير علاج بالمضادات الحيوية أو كانت توفرها على نحو متأخر بسبب نقص الأدوية.



وأوضح جاس أن المستشفيات لا تزال قادرة على تعويض النقص بجهد إضافي كبير، لكن "لن يكون من الممكن حل المشكلات بهذه الطريقة على المدى الطويل".



وقد أرسل أطباء أطفال من عدة دول أوروبية مؤخرا خطابا عاجلا لوزراء الصحة في بلدانهم يستنكرون فيه نقص أدوية الأطفال. وأعلنت وزارة الصحة الألمانية مؤخرا رسميا عن نقص في شراب المضادات الحيوية للأطفال، وقد يعني ذلك إمكانية تخفيف قواعد الاستيراد.



وأشار متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية مؤخرا إلى قانون مكافحة نقص الأدوية الذي أصدرته الحكومة، والذي ينص أيضا على الالتزام بتخزين بعض الأدوية لعدة أشهر. ومع ذلك، لا يزال يتعين تمرير القانون من قبل البرلمان الألماني (بوندستاج).