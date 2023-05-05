كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 18ألف إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 20 ألف إصابة اليوم الجمعة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد نموا ثابتا على أساس أسبوعي في عدد الحالات اليومية مع تخفيف قيود الفيروسات.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 18 ألفا و752 حالة ، بما في ذلك 38 حالة وافدة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 31 مليونا و251 ألفا و203 حالات.

كما أضافت البلاد ست وفيات جديدة لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و518.

وقالت الوكالة إن عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة وصل إلى 141 ارتفاعا من 138 في اليوم السابق.