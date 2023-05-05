يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا السبت، اجتماعا طارئا بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري.

كان مجلس الجامعة قد اجتمع، يوم الاثنين الماضي، على مستوى المندوبين الدائمين في دورة مستأنفة، برئاسة مصر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في السودان.

كما صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بأن سوريا ستتمكن قريباً من العودة إلى جامعة الدول العربية، لكن هناك العديد من التحديات التي تنتظرها في حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد في البلاد.

وقال الصفدي، في تصريحات لمحطة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، إن سوريا لديها ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة البالغ عددهم 22 عضوا لاستعادة مقعدها.

وأضاف أن "العودة إلى جامعة (الدول العربية) ستحدث. سيكون ذلك مهما من الناحية الرمزية ولكن.. هذه مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة وتنطوي على تحديات نظرا لتعقيدات الأزمة بعد 12 عاما من الصراع".