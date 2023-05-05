بولندا: استدعاء السفير الروسي بعد تصريحات الاغتيال

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الروسي في وارسو بعد أن أشار مسؤول روسي سابق إلى أنه من المقبول اغتيال السفير البولندي في موسكو.



وقالت الوزارة إن السفير تسلم مذكرة احتجاج اليوم الجمعة.



وأدلى بافل أستاخوف، وهو محام بارز وشخصية تلفزيونية، بهذه التصريحات في برنامج تلفزيوني روسي. وأضافت الوزارة البولندية أنه يجب "معاقبة أستاخوف دون تأخير".



ووفقا لوكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي"، أدلى أستاخوف بهذا التعليق فيما يتعلق بالنزاع الأخير بين البلدين بشأن إخلاء مدرسة ملحقة بالسفارة الروسية في العاصمة البولندية وارسو.



كان أستاخوف من منتقدي الحكومة الروسية في عهد الرئيس فلاديمير بوتين في أوائل عام 2000، لكنه أصبح فيما بعد مؤيدا قويا للقيادة الوطنية.



وتم تعيينه مفوضا لحقوق الطفل في عام 2009 من قبل الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف وشغل هذا المنصب حتى عام 2016.