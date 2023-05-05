غياب جوهرة التاج الملكي البريطاني المأخوذة من مستعمرات الهند خلال تتويج الملك تشارلز

ذكرت الإذاعة الوطنية العامة في أمريكا، أن تاج الملك البريطاني تشارلز الثالث، سيخلو خلال تتويجه من "ماسة كوهينور" التي حصلت عليها بريطانيا من مستعمراتها في الهند وظلت على رأس الملكة إليزابيث الثانية طيلة فترة حمكها حتى الوفاة.

وسيرث الملك تشارلز التاج عن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بدون الماسة، مع استبدالها بألماس من المجموعة الشخصية للملكة إليزابيث الثانية.

والتاج مرصع بـ"الصليب المالطي" في مقدمته، وقد صُنع لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، وشوهد آخر مرة على نعشها في قاعة وستمنستر بلندن.

ومن المقرر أن يتوج الملك تشارلز (74 عاما) في كنيسة وستمنستر آبي بلندن، يوم السبت المقبل، في حفل كبير سيرتدي فيه أو يُسلم خلاله زيا احتفاليا خاصا مزينا برموز دينية وتاريخية.

وبحسب سكاي نيوز عربية، يشارك نحو 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تتويج الملك تشارلز الثالث، وسينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث، لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.

وستطلق البنادق التحية في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بلحظة تتويج الملك، قبل أن يُحلّق عسكريون في وقت لاحق بأكثر من 60 طائرة في السماء، من طراز "سبيفاير"، التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وطائرات مقاتلة حديثة.

ويبلغ وزن الماسة 105 قراريط، ويعني اسمها "جبل النور" باللغة الفارسية، وتم العثور عليها على ضفة نهر كريشنا المقدس في جنوب الهند منذ 800 عام على الأقل.

ويُعتقد أن الماسة قصت قرونًا مخبأة داخل تمثال ذهبي في معبد هندوسي، مرت عبر إمبراطوريات المغول والفرس والأفغان والسيخ، قبل أن ينتهي بها المطاف في أيدي الملكة فيكتوريا في منتصف القرن التاسع عشر.