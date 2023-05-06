الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب عدد من الانتهاكات

وجه الجيش السوداني مساء الجمعة، عدة اتهامات إلى "قوات الدعم السريع" من بينها "احتلال عناصر منها مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن ١٧ عربة مسلحة".



وقال الجيش السوداني في بيان صحفي عبر صفحته على "فيسبوك" مساء اليوم إن "جميع ولايات البلاد تشهد هدوءا واستقرارا أمنيا عدا أجزاء من العاصمة القومية".



وأضاف أن "قوات الدعم السريع" التي يصفها بأنها " مليشيا" تواصل خرق الهدنة المعلنة وقامت بعدد من الانتهاكات، بما في ذلك "محاولة معاودة الهجوم على سلاح الإشارة"، و"تصدت لها قواتنا وكبدتها خسائر كبيرة".



وتابع "واصلت المليشيا المتمردة القصف العشوائي على بعض المناطق في محيط منطقة بحري ووسط الخرطوم بما فيها المناطق السكنية"، كما "قامت المليشيا المتمردة بنهب وحرق مول عفراء التجاري وكسر ونهب بنك الخرطوم بالفتيحاب".



وأشار البيان إلى أن سفارة جمهورية تشاد أبلغت بتعرض مجموعة من "المتمردين" لهم بمقر السفارة وحاولوا سرقة السيارة الرسمية للسفير إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.



وأوضح البيان أن الجيش يرصد "كل التحركات العسكرية للمليشيا داخل وخارج العاصمة"، "وقواتنا على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي متغيرات".



واتهم البيان قوات الدعم السريع "باستنفار عناصر ومرتزقة غير سودانيين من دول غرب أفريقيا، مما يفسر مظاهر من سلوكياتهم الغريبة على قيم وعادات الشعب السوداني".



وجدد الجيش السوداني الدعوة لقوات الدعم السريع "بعدم جدوى الاستمرار في هذه المغامرة الفاشلة والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد".



وأشار إلى "استعداد القوات المسلحة تسهيل ترحيل الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام".