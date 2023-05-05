تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 5مايو 2023، والتي جاء في مقدمتها:3.9 مليار جنيه استثمارات بالوادي الجديد ضمن خطة 2022-2023
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 22/2023 تبلغ 3.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 62.5% عن خطة العام السابق، لتنفيذ 206 مشروعات بالمحافظة، مضيفة أن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، تضمنت 26 قرية بمحافظة الوادي الجديد، وبلغ عدد المستفيدين 34 ألف نسمة.
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:البترول: رفعنا سعر السولار بعد تثبيت لـ3 سنوات ونستورد 40% من احتياجاتنا
أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الدولة المصرية تستورد من 35 لـ40% من السولار من الخارج وكان لابد من تحريك سعر السولار، حيث إن المعادلة السعرية يتم دراستها ومراجعة كافة العوامل المؤثرة في هذا الموضوع، مشددًا على أن تكلفة لتر السولار الفعلية 12.25 قرش وكان يتم بيعه بـ7.25 جنيه، وتم رفع سعره جنيه فقط حتى لا يتأثر المواطن.
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:صناعات تحويلية جديدة في نطاق عمل شركة سيناء للمنجنيز
قال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تنطلق من التوسع فى الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى الإنتاج التعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية فى نطاق عمل الشركة من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة، وإضافة صناعات جديدة مستشهداً بخام الكاولين الذي تمتلك منه الشركة احتياطيات كبيرة ويمكن زيادة قيمته الاقتصادية من 15 دولارا إلى 80 دولارا للطن حال إخضاعه لصناعة تحويلية بسيطة يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
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:إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «بوابة خدمات المستثمرين»
أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوابة خدمات المستثمرين، من خلال الرابط التالي "https://assign.newcities.gov.eg"، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.
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:إتاحة 25 قطعة أرض بأنشطة خدمية في 6 مدن جديدة حتى 15 مايو الجار
قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، والتي سيتم عرضها خلال شهر مايو، تتضمن 25 قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، فى 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، الشروق، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة)، ويستمر إتاحة قطع الأراضى المذكورة للحجز من خلال بوابة خدمات المستثمرين، حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 15 مايو الجارى.
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:سرعة إنجاز المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإطلاقها قريبا
أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، سرعة إنجاز الاستراتيجية الوظنية للتشغيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة.
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:زراعة 1.3 مليون شجرة خلال المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون شجرة
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن قيام الوزارة بزراعة 1.3 مليون شجرة خلال المرحلة الأولى في محافظات القليوبية والغربية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، في إطار مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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:ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
ارتفع مؤشر الأسعار العالمية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" في أبريل الماضي للمرة الأولى منذ عام، وفق تقرير المنظمة الذي أوضح، أن المؤشر الذي يقيس أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ 127.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل 126.5 في مارس السابق.
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:النفط يتكبد خسائر أسبوعية 10% بسبب مخاوف الركود
تكبدت أسعار النفط خسائر أسبوعية بنسبة 10%، الأسبوع المنقضي، لتسجل هبوطا أسبوعيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بسبب مخاوف السوق من تباطؤ الاقتصاد، وأزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة التي دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن المخاطرة، وعلى صعيد تعاملات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.70% إلى 73.70 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.60% إلى 69.70 دولار للبرميل.
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