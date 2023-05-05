 وزير الأوقاف: رئاسة مصر المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تأتي تقديرا لدورها العظيم في هذا الشأن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الأوقاف: رئاسة مصر المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تأتي تقديرا لدورها العظيم في هذا الشأن

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 7:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 7:42 ص

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عبر صفحته الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك-، إن رئاسة مصر المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تأتي تقديرا لدورها العظيم في مكافحة الإرهاب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يشار إلى أن مصر تسلمت اليوم، رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، خلفاً للمملكة المغربية الشقيقة ولمدة عامين، ووفق بيان رسمي لوزارة الخارجية، فإن تولي مصر للرئاسة المشتركة للمنتدى يأتي في توقيت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات ضخمة تفاقم من مسببات الإرهاب.

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