 الأمم المتحدة: 19 مليون شخص يواجهون خطر سوء تغذية حاد في السودان - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: 19 مليون شخص يواجهون خطر سوء تغذية حاد في السودان

وكالات
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 9:34 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 9:34 م
يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية، خلال الأشهر المقبلة في السودان، على خلفية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الجمعة، إن برنامج الأغذية "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقداناً حاداً في الأمن الغذائي في السودان، سيرتفع ما بين مليونين و2,5 مليون شخص"، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.

وأضاف أن هذا سيرفع العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) إلى 19 مليوناً في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع الحال.

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