أصدر ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بيانا مصورا بالفيديو للاعتذار بعد إيقافه من ناديه بسبب سفره بدون إذن إلى المملكة العربية السعودية.

وقال ميسي في فيديو عبر إنستجرام: "كنت أظن أن لدينا يوم عطلة كالعادة بعد المباراة، وكانت هذه الرحلة منظمة سلفا".

وأضاف "لم أتمكن من إلغائها لأني ألغيتها من قبل بالفعل".

وأوضح "أعتذر لزملائي وأنتظر ما يريده النادي فعله معي".

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi



“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



"I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me".