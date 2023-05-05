مع تقلد الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا، أصبحت زوجته كاميلا شاند تحت الأضواء بشكل أكبر، ما أعاد التذكير بقصة ارتباطهما "الدرامية" بعد نحو 35 عاما من أول لقاء بينهما.

وخلال مراسم تتويج تشارلز المقررة في 6 مايو الجاري، ستصبح كاميلا الملكة القرينة المتوجة الـ29 في وستمنستر آبي، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

ومنذ تزوجت كاميلا من تشارلز عام 2005، عملت بجد لتصبح أحد كبار أفراد العائلة الملكية، عبر دعم زوجها ومناصرة المؤسسات الخيرية التي تساعد النساء والأطفال. لكن البعض في بريطانيا وجد صعوبة في نسيان، أو غفران، علاقة الزوجين التي امتدت لفترة طويلة خارج نطاق الزواج، والألم الذي تسببت فيه لزوجة تشارلز الأولى، ديانا أميرة ويلز.

وتسبب المسلسل الذي عرضته منصة "نتفليكس"، "ذا كراون" أو "التاج"، في وضع تلك الفترة المضطربة تحت دائرة الضوء خلال المواسم الأخيرة، بتقديم كاميلا لبعض المشاهدين، وتذكير آخرين بماضيها.

ولدت كاميلا شاند في يوليو عام 1974، ونشأت في الريف الإنجليزي، حيث طورت شغفا تجاه الخيول. ويقال إنها قابلت الأمير تشارلز في مباراة بولو في وندسور عام 1970 وأصبحا صديقين. وفي العام التالي، انضم تشارلز إلى البحرية الملكية، وبينما كان بعيدا، تزوجت كاميلا من الضابط بسلاح الفرسان أندرو باركر بولز وأنجبت منه طفلين في السبعينيات.

أما تشارلز فتزوج من الليدي ديانا سبنسر عام 1981 في حفل أسطوري شاهده الملايين حول العام، لكنه أقر عام 1994 أنه كان يعيش علاقة خارج إطار الزواج مع كاميلا.

وأكدت ديانا خيانته في العام التالي، خلال حوار ناري مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حيث قالت: "كنا ثلاثة في هذا الزواج، كان الوضع مزدحما قليلا".

وانفصلت كاميلا عن بولز عام 1995. ووقع الطلاق بين تشارلز وديانا في العام التالي، واختفت كاميلا من الحياة العامة حيث حظيت الأميرة على دعم الجمهور ووسائل الإعلام. وزادت المشاعر المؤيدة لديانا والمناهضة لكاميلا بتدفق التعاطف مع الأميرة بعد مصرعها في حادث تصادم سيارة في باريس عام 1997.

وفي عام 1999، شرع قصر كلارنس في برنامج لإعادة تقديم كاميلا إلى الجمهور من خلال ظهور أول مخطط بحرص مع تشارلز أمام فندق ريتز في لندن. وانتقلت إلى القصر لتكون مع تشارلز وبدأ اسمها يظهر في الصحف الرسمية.

وبعدها بـ6 أعوام، بلغت قصة حبهما الممتدة لعقود ذروتها عندما تزوجا في وندسور، بموافقة الملكة إليزابيث الثانية. وتم تأكيد أن كاميلا، التي أصبحت تعرف بصاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال، ستصبح القرينة الرسمية لتشارلز والملكة المستقبلية للمملكة المتحدة.

وانخرطت الدوقة في الحياة الملكية كأحد كبار أفراد العائلة الملكية، حيث دعمت تشارلز في المناسبات الرسمية في المملكة المتحدة وفي الجولات الخارجية، بالرغم من خوفها الشديد من الطيران. ومع قدرتها على التواصل وتبديد أجواء التوتر بأي مكان، سرعان ما أصبحت مصدر دعم للعائلة الملكية والحكومة البريطانية.

وقال تشارلز، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" في عام 2015: "من اللطيف دائما أن يوجد شخص ما بجانبك. إنها بمثابة دعم هائل. الأمر الرائع هو أننا نضحك كثيرا لأنها ترى الجانب المضحك من الحياة، حمدا لله".

كما حددت كاميلا دورها الملكي الخاص بها، بمناصرة قضايا قريبة من قلبها، مثل تعليم الأطفال ودعم ضحايا العنف الأسري. وقالت لـ"سي.إن.إن" خلال زيارة إلى دار لضيافة النساء ضحايا العنف الزوجي بمدينة بريستول في إنجلترا عام 2017، إنها تمكنت من استخدام منصبها لتسليط الضوء على محنة "النساء الشجاعات" اللاتي عانين على أيدي أزواجهن. وعملت الملكة الجديدة أيضًا على رفع الوعي بهشاشة العظام، وهو المرض الذي أصاب والدتها وجدتها.

وقالت إحدى مساعداتها لـ"سي.إن.إن" عام 2013، إنه مع نمو عائلة كاميلا، نمت عاطفة جديدة للأحفاد، "إنها جدة محترفة".

وقال ابن شقيقتها، بن أليوت، لمجلة "فانيتي فير" الأمريكية العام الماضي، إن كاميلا "تعشق زوجها، وأطفالها، وأحفادها"، ووصفها بأن لديها "عائلة مقربة وداعمة جدا ومجموعة مقربة من الأصدقاء القدامى".

وخلال مقابلة مع مجلة "فوج" البريطانية، ألقت كاميلا بعض الضوء على تلك الروابط العائلية، حيث كشفت عن أنها "تلعب لعبة ووردل يوميا مع حفيدتها". وفي ذات الحوار، قالت إنها كثيرا ما تتبادل الرسائل النصية مع أحفادها، مضيفة: "من الجميل للغاية تلقي رسالة نصية. نتعلم من الصغار ويتعلمون منا أيضًا".

وفي اللحظة التي يتوج فيها تشارلز ملكا، ستصبح كاميلا تلقائيا ملكة. ومع ذلك، كانت هناك اعتقادات منذ فترة طويلة بأنها لن تستخدم اللقب، وأصدر قصر كلارنس بيانا عام 2005 قال فيه إنها ستعرف بدلا من ذلك بـ"الأميرة القرينة".

وشعر البعض في القصر حينها بأن الجمهور لم يكن مستعدا لحصول كاميلا على لقب كان مقدرا لديانا. لكن بمرور السنوات، خفت مشاعر الاستياء تجاه كاميلا.

وفي عام 2015، وجد استطلاع لـ"سي.إن.إن" أن واحدا بين كل 4 بريطانيين بدأوا يحبونها أكثر فأكثر، وعارض عدد أقل أن تعرف بلقب ملكة.

ثم في فبراير عام 2022، استغلت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية يوبيلها البلاتيني لمباركة دوقة كورنوال، لتحصل على لقب الملكة عندما يصبح تشارلز ملكا.