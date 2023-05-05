 رئيس الفلبين يعترف بانتهاكات في حرب سلفه ضد المخدرات - بوابة الشروق
الجمعة 5 مايو 2023 10:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

رئيس الفلبين يعترف بانتهاكات في حرب سلفه ضد المخدرات

د ب أ
نشر في: الجمعة 5 مايو 2023 - 10:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 مايو 2023 - 10:39 ص

ذكر الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس ، الابن أنه كان هناك "انتهاكات من قبل عناصر معينة في الحكومة" خلال الحملة، التي كان يشنها سلفه ضد المخدرات المحظورة، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

وفي منتدى عقد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ، أمس الخميس ، ذكر ماركوس الابن أن إدارة الرئيس السابق، رودريجو دوتيرتي "ركزت بشكل كبير على التطبيق" في حربها ضد المخدرات.

وبسؤاله عن الحرب ضد المخدرات، تحت قيادة دوتيرتي، أضاف ماركوس الابن "بسبب ذلك، يمكن القول إن هناك انتهاكات، من قبل عناصر معينة في الحكومة، أثارت مخاوف الكثير من الجهات بشأن وضع حقوق الإنسان في الفلبين".

وطبقا لسجلات الشرطة الرسمية، قُتل أكثر من 6 آلاف شخص، في الحرب ضد المخدرات، التي شنها دوتيرتي، بعد انتخابه رئيسا في عام 2016، في إطار حملة لمكافحة الجريمة.

وذكرت جماعات حقوقية أن حصيلة القتلى ربما كانت أكثر 3 أضعاف. وأثيرت تساؤلات أيضا بشأن ما إذا كان المشتبه بهم ، قتلوا بشكل غير قانوني، من جانب الشرطة وما إذا كان بعض هؤلاء، الذين قتلوا قد اضطلعوا بالفعل بأي دور في مبيعات المخدرات.

وتابع ماركوس الابن أنه لا يمكنه التحدث بشأن ما كان يدور في ذهن (دوتيرتي)، لكنه أشار إلى أن المخدرات المحظورة مازالت "مصدر الكثير والكثير من الإجرام" في الفلبين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك