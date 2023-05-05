رئيس الفلبين يعترف بانتهاكات في حرب سلفه ضد المخدرات

ذكر الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس ، الابن أنه كان هناك "انتهاكات من قبل عناصر معينة في الحكومة" خلال الحملة، التي كان يشنها سلفه ضد المخدرات المحظورة، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

وفي منتدى عقد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ، أمس الخميس ، ذكر ماركوس الابن أن إدارة الرئيس السابق، رودريجو دوتيرتي "ركزت بشكل كبير على التطبيق" في حربها ضد المخدرات.

وبسؤاله عن الحرب ضد المخدرات، تحت قيادة دوتيرتي، أضاف ماركوس الابن "بسبب ذلك، يمكن القول إن هناك انتهاكات، من قبل عناصر معينة في الحكومة، أثارت مخاوف الكثير من الجهات بشأن وضع حقوق الإنسان في الفلبين".

وطبقا لسجلات الشرطة الرسمية، قُتل أكثر من 6 آلاف شخص، في الحرب ضد المخدرات، التي شنها دوتيرتي، بعد انتخابه رئيسا في عام 2016، في إطار حملة لمكافحة الجريمة.

وذكرت جماعات حقوقية أن حصيلة القتلى ربما كانت أكثر 3 أضعاف. وأثيرت تساؤلات أيضا بشأن ما إذا كان المشتبه بهم ، قتلوا بشكل غير قانوني، من جانب الشرطة وما إذا كان بعض هؤلاء، الذين قتلوا قد اضطلعوا بالفعل بأي دور في مبيعات المخدرات.

وتابع ماركوس الابن أنه لا يمكنه التحدث بشأن ما كان يدور في ذهن (دوتيرتي)، لكنه أشار إلى أن المخدرات المحظورة مازالت "مصدر الكثير والكثير من الإجرام" في الفلبين.