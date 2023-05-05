أمريكا تعتزم نشر المزيد من الزوارق المسيرة في الشرق الأوسط للتصدي لإيران

تحاول أمريكا إقناع الحلفاء في الشرق الأوسط بإضافة العشرات من الزوارق المسيرة حول شبه الجزيرة العربية لرصد التهديدات من دول، مثل إيران بشكل أفضل، وهي خطوة تهدف لحماية ممرات مائية رئيسية للتجارة العالمية وتجارت النفط.

وقال نائب الأدميرال، براد كوبر، الذي يقود التحالفات والأسطول الخامس، ومقره البحرين في مقابلة إن أمريكا، التي تقود تحالفين بحريين دوليين، خارج البحرين، تريد أن يكون لديها أكثر من 100 مركبة سطحية مسيرة، أحيانا يطلق عليها روبوتات في البحر، قيد التشغيل، بحلول نهاية الصيف، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف أنه تم تحقيق هدف مبدئي هو 50، في فبراير الماضي وتقدم التكنولوجيا طريقة فعالة من حيث التكلفة، لتعزيز الشراكات الأمريكية.

ويتم تنفيذ الخطة، فيما احتجزت إيران،التي شجعها اتفاقا توسطت فيه الصين لإعادة العلاقات مع السعودية، حليف الولايات المتحدة، ناقلة نفط ثانية خلال أقل من أسبوع.

وأصدرت البحرية الأمريكية صورا للقوارب، التي ذكرت أن "الحرس الثوري الإيراني" يملكها، وهى تندفع صوب ناقلة النفط "نيوفي" التي ترفع علم بنما، فيما كانت تبحر عبر مضيق هرمز بين إيران وعمان.