مصرع مزارع داخل ماكينة حصاد محصول القمح بالشرقية

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة؛ إثر سقوطه داخل ماكينة زراعية أثناء حصاد القمح بناحية عزبة عطالله بقرية القضاه بمركز كفر صقر في محافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص إثر سقوطه داخل ماكينة زراعية أثناء حصاد محصول القمح في عزبة عطالله بقرية كفر القضاه في مركز كفر صقر.



وتبين مصرع عبدالهادي محمد سعد، 47 عامًا، مقيم في قرية أبو عمران في مركز كفر صقر؛ إثر سقوطه داخل ماكينة زراعية أثناء حصاد القمح في عزبة عطالله التابعة لقرية كفر القضاه في مركز كفر صقر، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجاري تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.