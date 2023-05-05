حثت وزيرة التعليم الألمانية بتينا شتارك-فاتسينجر، مستخدمي تطبيق تيك توك على توخي الحذر نظرا لارتباط تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير بالصين.

وقالت شتارك-فاتسينجر ، وهي عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيدين لرجال الأعمال، إنها تفهم جاذبية تيك توك لكنها لم تكن من مشاهدي المنصة.

يشار إلى أن تيك توك مملوك لمجموعة "بايت دانس" الصينية، مما يثير مخاوف بشأن مخاطر الأمن القومي والمعلومات التي يتم جمعها عن المستخدمين.

وحظرت عدة عواصم تيك توك من على الأجهزة المملوكة للحكومة. ويوجد في الولايات المتحدة نقاش حول ما إذا كان الحظر التام ضروريا.

وقالت شتارك-فاتسينجر لبوابة "تي- أون لاين" الإخبارية الألمانية في مقابلة نشرت اليوم الجمعة "عليك فقط أن تنظر: في البلدان الأخرى، تجري السيطرة عبر مثل هذه التطبيقات، وهو أمر غير مسموح به قانونا هنا لأسباب وجيهة".

كما دعت الجامعات إلى تقييم تعاونها مع الصين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتقدم السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.