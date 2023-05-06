رئيس أوكرانيا يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي الوضع في زاباروجيا وممر الحبوب

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التقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بوفد مجلس النواب الأمريكي لمناقشة الوضع بمحطة زاباروجيا النووية واتفاقية ممر تصدير الحبوب من البلاد.

وقال زيلينسكي وفقا لما أوردته وكالة انباء (يوكينفورم) الأوكرانية إن "مثل هذه الزيارات لأوكرانيا هي إشارة قوية لدعم الولايات المتحدة لبلدنا والشعب الأوكراني بأسره وهو أمر مهم بشكل خاص في وقت استأنفت روسيا إطلاق الصواريخ الثقيلة".

وتابع: "ترى أن الحرب مستمرة ليس فقط في ساحة المعركة ولكن هنا أيضًا في العاصمة، لذلك أشكركم كثيرًا على هذا الاجتماع وعلى هذا الحوار ودعمكم لأوكرانيا".

وأكد رئيس أوكرانيا أن استمرار المساعدة هو ضمان لنجاح لبلادنا في مكافحة العدوان الروسي.

ووفقا للوكالة الأوكرانية، فإنه خلال الاجتماع تم مناقشة المجالات الرئيسية لمزيد من المساعدة الأمريكية في مجال الأمن والدفاع بالإضافة إلي الاحتياجات ذات الأولوية لقوات الدفاع الأوكرانية.

وكان قد زار وفد الكونجرس الأمريكي الذي ضم أعضاء من لجنة هلسنكي من بينهم رئيس لجنة هلسنكي الأمريكية جو ويلسون وعضو اللجنة ستيفن كوهين والسفير الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر، بوتشا في العاصمة كييف تكريما لذكرى القتلى في بوتشا.