لافروف: نظام كييف لا يستطيع تنفيذ هجماته دون موافقة وإعانة الغرب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن نظام كييف لا يستطيع تنفيذ هجماته دون موافقة وإعانة الغربيين، مشددا على أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات دون تخلي الغرب عن سعيه لفرض هيمنته على العالم.

وأضاف لافروف -خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن هناك اتفاقا داخل المنظمة حول ضرورة الانتقال إلى العملات الوطنية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ضمن منظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضح أنه من المتوقع إجراء قمة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي في يونيو أو يوليو المقبل، حيث سيتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات خلالها، مشيرا إلى وجود مقترحات لإنشاء عملة خاصة بمنظمة شنغهاي للتعاون.