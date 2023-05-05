مجلس أوروبا يدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد تراجع الديمقراطية

دعت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش اليوم الجمعة الدول الأعضاء إلى "عكس" ما وصفته بـ"تراجع الديمقراطية" في أوروبا قبل انعقاد قمة المنظمة في ريكيافيك هذا الشهر.



وفي تقريرها السنوي الذي نشر في ستراسبورج اليوم الجمعة، قالت بوريتش إنه ينبغي تطبيق معايير المجلس في كل جانب من جوانب حياة الأوروبيين.



وأشارت بوريتش إلى "عدوان روسيا الوحشي وغير القانوني والمستمر على أوكرانيا"، قائلة إنه تسبب في معاناة غير عادية، ومن بينها مئات الآلاف من القتلى وملايين اللاجئين وقصص مروعة عن التعذيب والاغتصاب والخسارة.



وقالت بوريتش: "إننا نتوق إلى العودة إلى السلام: سلام مستدام قائم على العدل".



وسلط تقرير بوريتش الضوء على "القوانين الجديدة وإساءة استخدام القوانين القائمة للحد من نشاط المجتمع المدني".



وأشارت إلى أن المظاهرات العامة تصنف خطأ على أنها خطيرة، وأن القوة المفرطة تستخدم ضد المتظاهرين، وأن المنظمات غير الحكومية تواجه قيودا مالية متزايدة وعقبات بيروقراطية.



كما أشارت إلى تزايد العنف ضد الصحفيين واستخدام المراقبة لتخويفهم.