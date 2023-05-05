كييف ترد على تهديدات فاجنر بالانسحاب من باخموت

رد الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، على تهديدات رئيس مجموعة فاجنر الروسية الخاصة للمرتزقة، يفجيني بريجوجين، بانسحاب المجموعة من مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا، الأسبوع المقبل، بعدما اشتكى من قبل من نقص الذخيرة.



وقال ممثل المخابرات العسكرية أندريه تشيرنياك لوكالة أنباء"آر بي كيه" أوكرانيا الإخبارية إن الجيش لم يشهد أي علامات على انسحاب وشيك للمرتزقة الروس من باخموت.



وقال تشيرنياك "هذه التصريحات صدرت على خلفية أن بريجوجين لا يمكنه الوفاء بوعد سابق له بالاستيلاء على باخموت بحلول 9 مايو". وأضاف أن بريجوجين كان يحاول فقط تحويل المسؤولية إلى الآخرين.



كما وصف الجيش الأوكراني ادعاء بريجوجين بأن القوات الروسية كانت تفتقر إلى الذخيرة بالتناقض ، وقال المتحدث باسم الجيش سيرهي تشيرفاتي: "اليوم وحده، تم إطلاق 520 طلقة من مدفعية من أنواع مختلفة في باخموت والمنطقة المحيطة بها".



وأضاف إن بريجوجين كان يحاول تفسير مقتل جنوده، الذين بلغوا أكثر من 100 في اليوم، بسبب نقص الذخيرة.



ونشر يفجيني بريجوجين على قناة تليجرام الخاصة به اليوم الجمعة "بدون ذخيرة، ربما لن يتحمل أولادي الخسائر الواسعة بشكل غير ضروري. لهذا السبب، سننسحب من مدينة باخموت اعتبارا من العاشر من مايو".



وأضاف "إذا كانت روسيا في خطر، فسوف ندافع عنها مرة أخرى". وأشار زعيم فاجنر أن الانسحاب سيتم يوم الأربعاء، بعد يوم من احتفال روسيا بانتصارها على ألمانيا النازية.



وزعم بريجوجين أنه تمت السيطرة على كل أراضي باخموت البالغة 45 كيلومتر مربع باستثناء 5ر2 كيلومتر مربع. واتهم الجيش الروسي "بحرمان الشعب الروسي من النصر".



وعرض بريجوجين إلى جانب تصريحاته على تليجرام مقطعا مصورا، حيث كان بالإمكان رؤيته يقف أمام جثث جاثمة على الأرض في الظلام.



وقال بريجوجين، والغضب يتملكه بشكل واضح: "هؤلاء هم مقاتلو فاجنر الذين قتلوا اليوم.. الدماء لا تزال حديثة"، قبل أن يشن هجوما على وزير الدفاع، سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة، فاليري جيراسيموف.



وشدد بريجوجين على أنه كان من الممكن أن يكون القتلى بين المرتزقة، أقل خمس مرات حال توفر ذخيرة كافية".



وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا يستطيع التعليق على الأمر.



وأبعد جنود فاجنر في الآونة الأخيرة الأوكرانيين بعيدا إلى الوراء، لكنهم عجزوا عن السيطرة بشكل كامل على مدينة باخموت المدمرة تماما والمنطقة المحيطة بها، والتي تشهد قتالا عنيفا منذ أشهر.



ولن يمثل انسحاب روسي من باخموت خسارة كبيرة بالضرورة للقوات الروسية من وجهة نظر استراتيجية، لكنها ستحمل معنى رمزيا كبيرا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم الجمعة، إن القوات الروسية تواصل هجومها على أجزاء من مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا لم تخضع بعد للسيطرة الروسية، رغم تهديدات بريجوجين.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف "واصلت قوات العاصفة هجماتها في غرب مدينة أرتيوموفسك في منطقة دونيتسك" مستخدما الاسم الروسي لباخموت. وأضاف أن القوات كانت مدعومة بقوات الدفاع الجوي التي قيدت حركة العدو على الجناحين.



ولم يتطرق كوناشينكوف إلى تهديدات بريجوجين السابقة.



كما أبلغ كوناشينكوف عن قيام قواته بتدمير جسر في تشاسيف يار إلى الغرب من باخموت لمنع تسليم الإمدادات الأوكرانية. وأضاف أنه إضافة إلى ذلك، قصفت المدفعية الروسية قريتي كالينيفكا وإيفانيفسكي إلى الغرب من باخموت.



ولم يتضح عدد جنود فاجنر الذين يقاتلون حاليا في باخموت، على الرغم من أن مدونين عسكريين روس يقولون إنهم هم الوحيدون تقريبا في المدينة. وتقول مصادر أوكرانية إن دفاعا جويا روسيا، وفرقة من البنادق الآلية يتمركزان بالقرب من المدينة.