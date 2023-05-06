دبلوماسي أمريكي يسافر إلى بلدين في الكاريبي لتعزيز أمن الطاقة الإقليمية

يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمكتب موارد الطاقة، جيفري بيات إلى جمهورية ترينيداد وتوباجو وغيانا في الفترة من 8 إلى 10 مايو لتعزيز أمن الطاقة الإقليمية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني اليوم الجمعة أن بيات سيعمل على الدفع بالانتقال للطاقة النظيفة في منطقة البحر الكاريبي وهي الأهداف الرئيسية للشراكة بين الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي لمعالجة أزمة المناخ 2030.

وفي ترينيداد وتوباجو، سيلتقي بيات مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة في مجال الطاقة لتحديد وتوسيع مجالات التعاون من أجل الطاقة النظيفة. كما سيشارك مساعد وزير الخارجية في مائدة مستديرة تحت عنوان "المرأة في الطاقة" لتسليط الضوء على مساهمات النساء في صناعة الطاقة في ترينيداد وتوباجو.

وفي غيانا، سيلتقي بيات بمسؤولين حكوميين وقادة أعمال وشركات أمريكية لمناقشة التعاون الثنائي بشأن مجموعة كاملة من قضايا الطاقة.