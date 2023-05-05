شرطة برلين تعتقل مشتبه بهم في سرقة تقدر بملايين اليورو من غرفة حصينة

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، القبض على عدد من الأشخاص الذين يشتبه أنهم على صلة بعصابات إجرامية خلال حملة مداهمة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في سرقة أغراض تقدر بملايين اليورو من غرفة حصينة في برلين قبل أكثر من خمسة أشهر.

وامتنعت متحدثة عن نشر تفاصيل بشأن المداهمة التي قالت إنها لا تزال مستمرة.

وتم اقتحام عدد من الخزائن التي تحتوي على مقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بملايين اليورو في غرفة حصينة في منطقة شارلوتنبورج بغرب برلين في 19 نوفمبر من العام الماضي.

وذكرت تقارير للشرطة في وقت سابق أن الجناة حاولوا إشعال حريق لتغطية آثارهم.

وتقوم الشركة التي تتولى إدارة الغرفة الحصينة بتأجير أكثر من 1200 خزانة في بنك خاص سابق. ومن بين العملاء تاجر ساعات عبر الإنترنت.

وقال التاجر في ذلك الوقت إن أكثر من ألف ساعة من بين ألفي ساعة كانت مخزنة في الغرفة سُرقت. وبلغت الخسائر أكثر من 10 ملايين يورو.