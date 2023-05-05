سفارة الإمارات تنظم ورشة تدريبية حول «دبلوماسية الأجيال» في القاهرة

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية تدريب دبلوماسي دولي حول "دبلوماسية الأجيال" على مدي يومين، بحضور نائب سفير الإمارات للشئون القنصلية سالم الكعبي، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية.

في بداية كلمته بافتتاح التدريب، رحب الدكتور سالم الكعبي بالمشاركين، معبرًا عن سعادته بعقد الورشة التدريبية في مصر، التي تم اختيارها كمحطة أولى، وذلك للمشاركة في المناقشات الهادفة حول العمل الدبلوماسي.

وأوضح نائب سفير الإمارات للشئون القنصلية أن هذا التدريب يأتي في إطار المنهجية الجديدة في العمل الحكومي التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بعنوان "دبلوماسيّة الأجيال"، مشيرًا إلى أنها برنامج دولي للتوجيه والإرشاد، يهدف إلى بيان وتبادل أفضل الممارسات والمعرفة والمهارات الدبلوماسية، بالإضافة إلى بناء قدرات الدبلوماسيين الإماراتيين والدوليين.

وفي ختام كلمته أعرب الدكتور سالم الكعبي عن تقديره للجهد المبذول من الجهات المشاركة في تنظيم تلك الدورة المهمة، متمنيًا التوفيق والسداد المشاركين في فعاليات التدريب.

من جانبه، أكد السفير محمد العرابي في بداية الورشة على أهميتها في هذا التوقيت، خاصة أن العالم أضحى بحاجة إلى التعاون وتبادل الآراء والخبرات أكثر من اي وقت مضى، لاسيما في إطار استمرار الحروب والصراعات ومع تسارع التطورات مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ومع تغير الأولويات للدول، في ظل الاهتمام المتصاعد بتغير المناخ والأمن المائي والغذائي وغيرهما، وهو ما يضع عبئا على الدبلوماسيين للتخطيط استراتيجيا للتعامل مع تلك التطورات وأن يمتلكوا رؤية اقتصادية للمشاكل الاقتصادية وشكل التكتلات الاقتصادية في العالم.

وشدد العرابي علي أهمية الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات والتركيز علي السلام والاستقرار والتنمية، واهمية أن يكون الدبلوماسيون جزءا من عملية التنمية في الدول المتواجدين بها.

وتوقع العرابي أن تتسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم بشكل سلبي على الدبلوماسية في المستقبل القريب، كما أن منطقتنا ستظل محط أطماع للدول الأخرى في ظل الإمكانيات والموارد التي تمتلكها دول المنطقة واحتياجات الدول لموارد الطاقة، وهو ما يتطلب الحذر المستمر، كما شدد السفير العرابي علي أهمية مبادئ السلام والاستقرار والتنمية.